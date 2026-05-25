HIGH END 2026: Der Auftritt von audioNEXT, unter anderen mit Dan Clark Audio, Eversolo, Luxsin, Warwick und Zähl

Schon sehr bald öffnet die High End 2026 im Austria Center in Wien ihre Pforten. Am 03. Juni ist Pressetag, vom 04. Juni bis zum 07. Juni können sich dann alle interessierten Besucher die mehr als 500 Aussteller mit mehr als 1.000 Marken ansehen. Auch audioNEXT ist mit dabei und ist gleich an drei Standorten auf der Messe vertreten. Der renommierten Vertrieb verspricht die größte Anzahl an Neuheiten seit 2009 – dem ersten Jahr, in dem audioNEXT auf der Highend, damals noch in München, vertreten war.

Eversolo Play

Eversolo DAC-Z10

Luxsin Audio X9

Auf Level 1, Raum 1.14, präsentieren Eversolo und die zum anerkannt guten chinesischen Hersteller gehörende Brand Luxsin eine Auswahl besonders erfolgreicher und bereits erhältlicher Produkte und zahlreiche Premieren. Mit Sicherheit werden diese beiden für ihre bezahlbaren technisch exzellenten Komponenten bekannten Marken für einiges an Aufmerksamkeit sorgen.

Im Raum 1.14 finden sich aber auch zwei deutsche Firmen, die viel Erfahrung und Wissen mit moderner Technik zusammenbringen: Joachim Gerhard und Rose-Handwerk.

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Dan Clark Audio Noire X

ecoute TH1

In Halle X4, im „World of Headphones“-Bereich, stehen die Premium-Kopfhörer- und Kopfhörer-Verstärker-Brands von audioNEXT bereit, klangliche Exzellenz zu präsentieren.

Zähl HM1

Lotoo Gungnir

Dan Clark Audio, Lotoo und Zähl Tontechnik am Stand M07 ihre Produkte vor, erstmals ergänzt durch die Marke écoute mit drahtlosen Röhren-Kopfhörern – etwas ganz Besonderes.

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SIVGA Anser

Volumio Primo Plus

Palma Audio DHS-1 - er kann als offener oder als geschlossener Kopfhörer arbeiten

Warwick Aperio

In Halle X4 finden sich zudem die Marken SendyAudio/SIVGA (N04), PALMA (M09) und Warwick Acoustics (M05) sowie in Halle X5 Volumio (T09) und Portento (K10) mit jeweils eigenen Ständen. Auch diese Brands werden in Deutschland von audioNEXT vertrieben. Der koreanische Digital-High-End-Pionier SOtM wird seine Highlights auf Level 3 im Raum 3.88 dem interessierten Publikum näherbringen.

SOtM sMS-200ULTRA NEO Netzwerkplayer mit Roon, AirPlay 2, Qobuz, Spotify, TIDAL

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Von all diesen Marken und einigen weiteren wird audioNEXT auf Level 1im Raum 1.98 einen komprimierten Auszug unseres Gesamtportfolios präsentieren. Wir von AREA DVD werden natürlich bei audioNEXT vorbeischauen und von den zahlreichen Neuheiten berichten.

Special: Carsten Rampacher

Fotos: Sven Wunderlich, audioNEXT

Datum: 25. Mai 2026