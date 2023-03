News

Star Trek: Neue "Strange New Worlds" & "Lower Decks"-Staffeln ab Sommer - beide Serien verlängert

Paramount+ zeigt neue Staffeln von "Star Trek: Strange New Worlds" und "Star Trek: Lower Decks" ab diesem Sommer. Gleichzeitig wurden für "Star Trek: Strange New Worlds" eine weitere dritte Staffel und für "Star Trek: Lower Decks" eine fünfte Staffel in Auftrag gegeben, die jeweils aus zehn Episoden bestehen sollen. Außerdem ist für den Winter die zweite Staffel von "Star Trek: Prodigy" geplant.

Paramount+ wird auch in Deutschland die zweite Staffel von "Star Trek: Strange New Worlds" ab dem 15.06.2023 zeigen. Für die vierte Staffel von "Star Trek: Lower Decks" wurde bislang nur ein US-Start im Spätsommer ohne genaues Datum angekündigt. Internationale Termine sollen zu einem späteren Zeitpunkt mitgeteilt werden.

Ursprünglich war "Star Trek: Lower Decks" in Deutschland bei Amazon Prime Video gestartet, doch im Februar hatte Paramount+ eine neue Vereinbarung mit dem Amazon- Streaming-Dienst geschlossen, die dafür sorgt, dass die neuen Staffeln auch bei Paramount+ zu sehen sein werden und bereits ausgestrahlte Folgen im Verlauf des Jahres folgen sollen.

Die erste Staffel von "Star Trek: Strange New Worlds" soll am 25.05.2023 auf Blu-ray Disc und als Ultra HD Blu-ray-Steelbook erscheinen. Von "Star Trek: Lower Decks" sind bereits die ersten beiden Staffeln auf Blu-ray Disc erhältlich.

Am 06.04.2023 erscheinen außerdem die Kinofilme "Star Trek: Treffen der Generationen", "Star Trek: Der erste Kontakt", "Star Trek: Der Aufstand" und "Star Trek: Nemesis" erstmals auf Ultra HD Blu-ray.

Anzeige

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.