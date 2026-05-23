HIGH END Wien 2026: Kleine Auswahl an Neuheiten, die uns erwarten - unter anderem Lautsprecher, Subwoofer, Vorverstärker, Endstufen

Die HIGH END in Wien wirft bereits jetzt ihre Schatten voraus. Sie geht für Besucher vom 04. Juni bis zum 07. Juni und findet im Austria Center Vienna statt. Laut den Organisatoren sind mehr als 500 Aussteller, mehr als 1.000 Marken auf 30.000 Quadraemter Fläche vertreten. Hier gibt es weitere Informationen. Fakten/Ticket-Shop. Wie oben zu lesen ist, sind wir von AREA DVD natürlich auch vor Ort.

News und Specials

Wir hatten schon zahlreiche Specials und News zu interessanten Neuerscheinungen, die wir in diesem Special bündeln. Hierbei gehen wir alphabetisch vor.

Auer Acoustics aus Bayern präsentiert in Wien neue Refeferenzlautsprecher. Dabei handelt es sich um ein Spitzenmodell der VERSURA-Serie - die VERSURA V6. Hier geht es zu unserer Meldung.

Audio Reference

Audio Reference, deutscher Vertriebspartner von Wilson Audio, liefert einen Paukenschlag. Die Wilson Audio Ultra High End-Box Autobiography zum Firmenjubiläum der US-Manufaktur wird in Wien ausgestellt, die nicht nur die Firmengeschichte zitiert, sondern mit einer nie dagewesenen Opulenz und High-Tech der Lautsprecherzukunft ein neues Kapitel aufschlägt. Hier geht es zu unserem großen Special.

Canton

Von Canton kommt die neue Vento-Serie nach Wien. Das ist zwar keine "echte" Neuheit mehr, aber die elegant gestaltete und technisch neu entwickelte Serie wurde erst vor kurzem bei einem Presseevent bei Canton präsentiert. Wir haben zwei große Specials zur neuen Vento-Serie im Angebot:

Wir nehmen an, dass Cayin den BTC-2, einem Bluetooth-DAC, Kopfhörerverstärker und Vorverstärker, ebenfalls in Wien zeigen wird. Mit 198 EUR ist das schmucke Gerät ein wohlfeiles Angebot. Hier geht es zu unserer News.

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dCS

dCS, die D/A-Wandler-Ikonen aus Großbritannien und in Deutschland im Vertrieb von Audio Reference, zeigen mit dem MCD 16 auf der High End den ersten Mehrkanal-DAC der Unternehmensgeschichte mit 16 Kanälen und der hauseigenen Ring DAC-Technologie. Hier geht es zu unserer Meldung.

DREI H Vertriebs GmbH präsentiert Harbeth

Die renommierte DREI H Vetriebs GmbH hat nun den britischen Lautsprecherhersteller Harbeth im Vertrieb. Auf der High End 2026 finden sich die leistungsstarken englischen Schallwandler daher auf dem Stand der DREI H Vertriebs GmbH. Unsere News zum Thema finden Sie hier.

IAD

Denon 1S in Blau

Wharfedale Denon 1S in Schwarz von hinten

IAD (International Audio Distribution) gibt ebenfalls Gas und bringt als Vertrieb für viele renommierte Marken sehr interessante Neuheiten mit auf die HIGH END - hier hatten wir noch keine separate News, daher alles Wichtige nun bei unseren Top 3: Präsentiert wird die Wharfedale Denton 1S, ein passiver Kompaktlautsprecher mit Klanganpassung für 3 unterschiedliche Aufstellvarianten. Sie wird es in 3 Farben geben: Schwarz, Weiß plus sehr elegantes Blau. Auch zeigt IAD den bei uns schon angekündigten Wharfedale Heritage Center, der generell für den Bereich Heritage/Retro-Produkte im passenden Design der Serie auftritt.

B-100C CENTENNIAL von vorn

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Und von hinten (japanisches Modell)

Luxman aus Japan, Hersteller fernöstlicher HiFi-Ikonen, feiert 2026 das hundertjährige Jubiläum: Zu den Jubiläumsprodukten gehören auch die B-100C CENTENNIAL Mono-Endstufen mit Luxman LIFES 1.1 Highend-Verstärkertechnologie, die in Wien zu sehen sein werden. Der B-100 CENTENNIAL mit großem VU-Meter und ultrastabilem Gehäuse verfügt über eine 4×4-Ausgangskonfiguration aus vier vierfach parallelgeschalteten, dreistufigen Darlington-Gegentaktmodulen pro Kanal. Die Endstufe bietet 25 W reine Class-A-Leistung (an 8 Ω), 125 W (an 8 Ω) und eine kurzzeitige Spitzenleistung von bis zu 1.000 W (an 1 Ω). Die Netzteilsektion ist mit einem hochstabilen EI-Kerntransformator ausgestattet. Darüber hinaus gibt es sechzehn 10.000-μF-Filterkondensatoren, die eine Gesamtkapazität von 160.000 μF bereitstellen.

Trinnov

Trinnov präsentiert zusammen mit Perlisten Audio und dCS. Hier steht der neue AltitudeCI Mehrkanal-Prozessor im Fokus, der speziell für Systeme mit hoher Kanalanzahl entwickelt wurde. Beim Trinnov Audio System wird jeder Kanal auf digitalem Wege übertragen, bevor er eingemessen, abgeglichen und gesteuert wird. Auf diese Weise werden Störungen verhindert, die üblicherweise die Qualität der immersiven Wiedergabe beeinträchtigen. Die AltitudeCI übernimmt die Signalverarbeitung vollständig digital über AES/EBU und setzt dabei auf das gesamte Spektrum der exklusiven Flaggschiff-Technologien von Trinnov Audio

Velodyne Acoustics

Velodyne Acoustics macht in der österreichischen Haptstadt Ernst: Der absolute Referenz-Aktivsubwoofer 1824 besitzt drei integrierte Endstufen mit 6.000 W/RMS Gesamtleistung, einen 18 Zoll-Treiber und ist auf 50 Exemplare limitiert. Bis hinunter auf 7 Hz (!!!) soll der Frequenzgang reichen. Hier geht's zu unserer News.

Fazit

Die HIGH END 2026 in Wien verspricht, äußerst reizvoll zu werden. Wir freuen uns auf viele interessante, spannende neue Produkte.

Special: Carsten Rampacher

Bilder: Wilson Audio/Audio Reference, dCS, Trinnov, IAD (Luxman, Wharfedale), Harbeth, Velodyne Acoustics, Auer Audio, Cayin, Philipp Kind

Datum: 23. Mai 2026

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