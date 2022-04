News

Samsung: Neuer Cine Mix-Sender bei Samsung TV Plus

Bildquelle: Samsung

Mit dem Kanal "Cine Mix" steht ab sofort ein dritter Samsung eigener Kanal in Deutschland zur Verfügung, der über den kostenlosen Streamingdienst Samsung TV Plus empfangbar ist.

Samsung TV Plus steht auf allen Samsung Smart TVs ab dem Modelljahr 2016 zur Verfügung, über den Google Play und Galaxy Store kann man den Dienst auch als App auf ausgewählten Galaxy Smartphones und Tablets nutzen.

"Cine Mix" soll Zugriff auf über 150 Filme gewähren, zum Sendestart werden 5 Free-TV-Premieren präsentiert, darunter "Once Upon A Time in Venice", außerdem 5 Staffeln der Serie "Hell on Wheels".

Hinter Cine Mix steht der Film & Serien-Anbieter Koch Films.

