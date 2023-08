News

Samsung "Made for Germany"-Streaming-Paket 2023 mit Netflix, Disney+, WOW, Philips Hue, etc.

Bildquelle: Samsung

Auch 2023 setzt Samsung die Aktion "Made for Germany" fort. Mit insgesamt 11 Partnern gibt es unterschiedlichsten Content für Filmliebhaber, Serienfans und Sportbegeisterte. Die „Made for Germany“-Pakete sind beim Kauf in ausgewählten TV- und Soundbar-Geräten von Samsung des 2023er Line-ups mit deutschem Modellcode enthalten. Die Aktion läuft bis zum 31. Dezember 2023. Je nach Modell gibt es kostenlose Gutscheincodes für bis zu 24 Monate Abo-Vergnügen. Dieses Jahr sind unter anderem WOW, MagentaTV mit Netflix und Disney+, Sportworld, HD+, Zattoo und Waipu.tv Teil der Aktion.

Mit WOW gibt es bis zu 12 Monate lang die Spiele der Bundesliga und der Premier League. Hinzu kommen weitere Sportangebote von Sportworld, BILDplus und RTL+. Ein weiteres Highlight ist der European League of Football (ELF) Game Pass mit MultiView. Alle Spiele in der Sportworld App können auf dem Samsung Smart TV oder Smartphone aus verschiedenen Kameraperspektiven gestreamt werden.

Bis zu 12 Filme kann man sich aus dem Maxdome-Angebot von über 15.000 Filmen ausleihen. Auch WOW hält Filme bereit und natürlich stehen Disney+, Netflix und MagentaTV für Serien und Blockbuster zur Verfügung. Musikliebhaber können Hi-Res-Musik-Streaming über Qobuz genießen.

In diesem Jahr gibt es bei den "Made for Germany"-Paketen auch 25% Rabatt auf Philips Hue Lampen und Leuchten. Zusammen mit der kostenpflichtigen Philips Hue Sync TV App wird die Beleuchtung synchron zum Geschehen auf dem Bildschirm gesteuert.

Die Aktion läuft bis zum 31. Dezember 2023.

Alle Bedingungen und eine Liste der teilnehmenden Geräte und der Verfügbarkeit des Streaming-Contents gibt es hier: www.samsung.com/de/offer/madeforgermany/

