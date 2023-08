News

Marvel veröffentlicht offizielle "Marvel Cinematic Universe"-Timeline

Marvel veröffentlicht eine offizielle Dokumentation der Timeline des Marvel Cinematic Universe. Das 344 Seiten umfassende Buch präsentiert auf einer bebilderten Zeitlinie die Chronik der Ereignisse aus den Filmen des Marvel Cinematic Universe und wurde von drei Autoren in enger Zusammenarbeit mit den Marvel-Studios erstellt.

"Marvel Studios The Marvel Cinematic Universe An Official Timeline" erscheint am 24.10.2023. Die deutsche Übersetzung "MARVEL Studios Marvel Timelines: Die visuelle Chronik des Marvel Cinematic Universe" soll ab dem 26.11.2023 im Handel erhältlich sein.

Bereits am 06.10.2023 erscheint "Guardians Of The Galaxy Vol. 3" als 4K Ultra HD Blu-ray-Steelbook und Blu-ray Disc.

