TEST: Samsung QE65S95HFT - OLED-Flaggschiff 2026 mit smarter KI-Integration und beeindruckender Bildqualität auch im hellen Raum

Von der brandneuen 2026er Samsung OLED-Generation mit erneut optimiertem QD-OLED-Panel (rund 30 Prozent heller im Vergleich zum Vorgänger) haben wir den QE65S95HFT bereits testen können. Wie schon beim 2025er Modell, liefern die Südkoreaner das Panel und zusätzlich eine kompakte, separate Anschlussbox (One Connect Box), die platzsparend untergebracht werden kann. Praktisch ist, dass der S95H überall eine gering ausfallende, einheitliche Bautiefe mitbringt, so eignet er sich perfekt für die Befestigung an der Wand. Preislich gibt es noch keine genauen Angaben, wir denken aber, dass sich Samsung hier am S95F (2025) orientieren wird. Dessen UVP bei Markteinführung betrug 4.099 EUR. Verfügbar sein wird das neue Modell voraussichtlich ab Mai 2026.

Für eine mächtige Rechenleistung verantwortlich ist der Neural Quantum 4K AI Gen3-Prozessor, der sich um die Optimierung von Bild- und Tonqualität sowie um sämtliche KI-Vorgänge kümmert. Der elegante OLED-Fernseher ist zu HDR10+ Adaptive/Gaming kompatibel, ebenso zu HDR10 und HLG, nicht aber zu Dolby Vision.

Der S95H verfügt über ein Glare Free-Display (OLED Glare Free), das störende Reflexionen, die bei Lichteinfall im Aufstellungsraum entstehen, wirkungsvoll abschwächt - und das, so verspricht es Samsung, ohne störende Einbußen bei Farb-, Helligkeits- und Kontrastdarstellung. Weiterhin ist dank des "Ultra Viewing Angle" der Blickwinkel enorm breit.

Zahlreiche elektronische Schaltungen helfen beim Optimieren der Bildgüte: Der Real Depth Enhancer ist auch 2026 wieder dabei. Hinzu kommen AI Motion Enhancer Pro, Color Booster Pro, das 4K AI Upscaling Pro und Auto HDR Remastering Pro.

Für eine gepflegte Akustik sorgt ein leistungsfähiges Lautsprechersystem, das natürlich Dolby Atmos unterstützt, im 4.2.2. Kanal-Layout und kräftigen 70 Watt Gesamtleistung. Object Tracking Sound (OTS) + gehört ebenfalls zu den Merkmalen des S95H. Zur akustischen Ausstattung zählen zudem der Active Voice Amplifier Pro für beste Sprachverständlichkeit unter allen Bedingungen sowie Adaptive Sound Pro.

Ferner bietet der S95H Support für Q Symphony, wer eine entsprechend geeignete Samsung-Soundbar verwendet, kann dann das Soundsystem des TVs synchron mit der Soundbar verwenden. Auch ist es möglich, Wireless Rear-Lautsprecher in ein solches Setup zu integrieren.

Interessant für Gaming-Anwendungen ist, dass der S95H 4K-OLED-TVs Nvidia G-Sync und AMD FreeSync Premium unterstützt. Zudem ist der Motion Xcelerator 165 Hz für Bildwiederholraten von bis zu 165 Hz vorhanden.

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Verarbeitung & Design

Sehr schmaler Rahmen

Optisch hat sich gegenüber dem OLED-Flaggschiff S95F aus dem letzten Jahr nur wenig getan. Samsung setzt weiterhin auf einen sehr schmalen Rahmen und eine sehr elegant wirkende, äußerst schlanke Bautiefe. Auch dank Auslagerung der zahlreichen Anschlüsse in die One Connect-Box hat der Hersteller es geschafft, beim S95H eine durchgängig flache Display-Bautiefe zu realisieren.

Überall einheitliche Bautiefe

Nicht nur im oberen Bereich, sondern auch mittig und unten, überall weist der Samsung OLED-Fernseher die identische Tiefe auf. So wirkt er nicht nur besonders edel, sondern eignet sich auch perfekt für die Wandmontage. Auch dabei ist die separate Anschlussbox vorteilhaft: Lediglich ein einziges Kabel führt von der One Connect Box zum TV-Gerät - selbst ein Stromkabel ist nicht zusätzlich notwendig.

Äußerer Rahmen aus Aluminium

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Bereich unten mittig

Die hohe Verarbeitungsqualität tut das übrige für ein ganzheitlich stimmiges, modernes, elegantes Design. Der äußere Rahmen aus Aluminium mit geschliffener Oberfläche sorgt für ein Empfinden von Wertigkeit beim Anfassen. Der massive Standfuß ist ebenfalls aus Metall gefertigt und weist eine anthrazitgraue Oberfläche auf. Die Spaltmaße zwischen Panel und Rahmen sind rundum gering und auch die schlanke untere Leiste gefällt und fällt für einen minimalistischen Gesamteindruck kaum auf.

Schwerer, solider Standfuß

Von oben, rechter Bereich

Ecke

Der Standfuß ist vom Design her sehr passend integriert

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Standfuß aus seitlicher Perspektive

Der Standfuß ist sehr schwer, auch deshalb sollte man beim Aufbau des 65-Zöllers zu zweit sein. Der Zusammenbau ist ansonsten problemlos und schon in ein paar Minuten erledigt.

Rückseite & Anschlüsse

Gesamtansicht der Rückseite

Teil der Rückseite

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Auch die Rückseite wirkt hochwertig

Strukturierte Oberfläche über den gesamten Bereich

Hier der untere Bereich rechts

Links unten von hinten fotografiert

Die Rückseite des Samsung S95H setzt den gediegenen Eindruck der Geräte-Front fort und ist mit einer strukurierten Kunststoffoberfläche versehen. Aufgrund der gleichmäßigen Tiefe macht der Fernseher auch bei freier Aufstellung eine gute Figur. Wird der TV nicht an der Wand montiert, ist der Standfuß als Träger der One Connect Box vorgesehen. Diese wird am Fuß eingehängt und sitzt passgenau auf der Metallfläche. Eine beiliegende Kunststoffabdeckung kaschiert noch die angeschlossenen Stecker. "Durchbrochen" wird die Rückseite also nur von den vier Schraubgewinden für die VESA-Halterung sowie dem Anschluss des Kabels von der One Connect Box. Außerdem befinden sich im unteren Bereich, links und rechts des Standfußes jeweils vier Töner des integrierten Audiosystems.

Die One Connect-Box kann direkt auf dem Standfuß platziert werden

Passgenau sitzt sie auf der Metallfläche

Sauberer Abschluss

Die One Connect Box wird einfach aufgeschoben und sitzt dann stabil auf dem Standfuß

Stromanschluss der One Connect Box

Anschlüsse für den TV-Empfang, Ethernet und ein optischer Digitalausgang

HDMI-Schnittstellen, USB und der Anschluss für das One Connect-Kabel

Nur ein dünnes Kabel führt dann zum Samsung OLED-TV

Bezüglich der integrierten Anschlüsse gibt es keine großen Überraschungen. Weiterhin ist der Samsung OLED-Primus mit vier HDMI-Schnittstellen ausgestattet. Freilich als HDMI 2.1 mit allen modernen Features ausgeführt. HDMI Nummer 3 dient zur Nutzung des eARC (erweiterter Audio-Rückkanal). Dazu gibt es drei USB-Slots (Typ A), einen optischen Digitalausgang, eine Ethernet-Schnittstelle und die Möglichkeit Kabel/Antenne sowie Sat (2x DVB-S2) anzuschließen. CI+ fehlt ebenfalls nicht. Ein Standard-Kaltgerätekabel wird seitlich für die Stromzufuhr angeschlossen. Wie erwähnt, liegt die One Connect Box sicher rückseitig auf dem Standfuß. Alternativ kann sie, mit kleinen gummierten Füßchen versehen, auch im Sideboard platziert werden.

Weiter auf Seite 2 mit der Fernbedienung, dem Vision AI Companion und der Einrichtung

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