News

Neuer "Avatar 3: Fire and Ash"-Trailer online

25.09.2025 (Karsten Serck)

Die 20th Century Studios haben einen neuen Trailer für "Avatar: Fire and Ash" veröffentlicht:

James Camerons dritter Teil der Avatar-Reihe soll am 17.12.2025 in den deutschen Kinos starten. Bereits am 02.10.2025 kommt noch einmal "Avatar: The Way of Water" zurück ins Kino. Der vierte und fünfte "Avatar"-Film sind derzeit für 2029 und 2031 geplant.

 

Anzeige


Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.

|


Weitere News
Privacy Manager
  ZURÜCK