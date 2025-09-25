News
Neuer "Avatar 3: Fire and Ash"-Trailer online
25.09.2025 (Karsten Serck)
Die 20th Century Studios haben einen neuen Trailer für "Avatar: Fire and Ash" veröffentlicht:
James Camerons dritter Teil der Avatar-Reihe soll am 17.12.2025 in den deutschen Kinos starten. Bereits am 02.10.2025 kommt noch einmal "Avatar: The Way of Water" zurück ins Kino. Der vierte und fünfte "Avatar"-Film sind derzeit für 2029 und 2031 geplant.
