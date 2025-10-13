News

Roon Ready und neue Features für den Burmester 232 Vollverstärker

Bildquelle: Burmester

Der Burmester 232 High-End-Vollverstärker wurde kürzlich mit Roon Ready-Funktionalität sowie weiteren zusätzlichen Features versehen.

Neben der offiziellen Roon Ready-Zertifizierung bringt das neue 3.2.0 Firmware-Update folgende weitere Funktionen mit:

Smart Standby: Der 232 bleibt im Standby über das Netzwerk erreichbar und kann per Burmester Conduct App, Roon, Qobuz, Spotify oder Tidal aufgeweckt werden.

Externe Speichermedien (USB/SD): Musikdateien (MP3, WAV, FLAC, DSD) lassen sich direkt abspielen; der 232 stellt die Speichermedien als Netzwerkordner bereit – ideal für große Musiksammlungen.

UPnP-Unterstützung: Nutzung des 232 als UPnP-Client für Musik-Streaming von Servern im Heimnetzwerk.

Neue Sampleraten: Am PC jetzt bis zu 32 Bit für verlustfreie, hochauflösende Wiedergabe ohne zusätzliche Konvertierung.

Bluetooth-Audio: Drahtloses Musikstreaming in bis zu 320 kbps für spontanes Hören.

Bluetooth-Remote: Verbesserte Reichweite und Stabilität der Fernbedienung, störungsfreie Steuerung ohne Fremdeingriff.

Damit das Update problemlos funktioniert, sollte der Burmester 232 bereits mit der Software-Version 2.6.0 ausgestattet sein. Als Fachpartner unterstützt gerne das HiFi Forum Baiersdorf bei der Aktualisierung. Gerne stellt das kompetente Expertenteam des HiFi Forum Baiersdorf die neuen Features auch im persönlichen Gespräch oder im Hörraum direkt vor.

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.