Die neuen Marantz Wireless-Lautsprecher live erleben

Bildquelle: Marantz

Marantz verbindet bei den neuen Wireless-Lautsprechern Horizon und Grand Horizon modernste Verstärkertechnologien mit ikonischem Design. Die innovativen Audiokomponenten sind mit edlem Design, hohem Bedienkomfort und erstaunlicher Klangperformance versehen und etablieren sich zweifellos als Flaggschiff-Wireless-Lautsprecher der Luxusklasse.

Alle Infos dazu findet man beim HiFi Forum:

Das Expertenteam des HiFi Forum Baiersdorf überzeugt Sie auch gerne persönlich vom charakteristischen Marantz-Sound. Alle Modelle stehen auf Anfrage zum Probehören bereit:

