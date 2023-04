News

Robert De Niro in "Und dann kam Dad" bald im Kino und auf Blu-ray Disc

Leonine veröffentlicht "Und dann kam Dad" (About My Father) im 2. Halbjahr auf Blu-ray Disc. Die Komödie mit Robert De Niro im Zivilisations-Konflikt mit der schwerreichen Familie seiner zukünftigen Schwiegertochter startet am 25.05.2023 in den deutschen Kinos und wird voraussichtlich im Spätsommer fürs Heimkino erscheinen. Im Handel wird derzeit der 15.09.2023 als VÖ-Termin genannt.

