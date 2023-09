News

Raumakustik-Tage bei Backes&Müller in Darmstadt im Oktober

Bildquelle: Backes & Müller

Die digitalen Aktivlautsprecher von Backes&Müller bringen neben ihrer hohen akustischen Performance auch besonders innovative Möglichkeiten zur Anpassung an die Raumakustik mit. Unter anderem deshalb veranstaltet Backes&Müller Am 07. und 08. Oktober Fachvorträge und Raumakustik-Workshops zum Thema "Raumakustik verstehen und Lautsprecher auswählen" in Darmstadt. Lautsprecherspezialist Malte Ruhnke wird in mehreren Fachvorträgen das Thema intensiv beleuchten. Am Samstag und Sonntag gibt es jeweils um 12 Uhr im großen Vortragssaal Ferrum des Kongresszentrum Darmstadtium einen Vortrag.

Im kleineren Kreis inklusive Hördemonstration können die Phänomene der Raumakustik im Wohnraumstudio von "listen." in der Dieburger Straße (in Laufweite vom Kongresszentrum entfernt) nochmals intensiver erlebt werden. Am Samstag ab 16:00 Uhr und am Sonntag ab 14:00 Uhr. Hier wird die brandneue BM Jubilee zu sehen und hören sein.

