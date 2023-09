News

"Interstellar" & "Perfect Storm"-Soundtracks erscheinen als Vinyl-Editionen

Music on Vinyl veröffentlicht den Soundtrack von Hans Zimmer zu Christoper Nolans "Interstellar" in einer limitierten Vinyl Sonder-Edition. Der Music Score wird auf zwei 180 Gramm-Schallplatten mit "Purple Vinyl"-Optik präsentiert und erscheint im Gatefold Cover mit einer limitierten Auflage von weltweit 15.000 Exemplaren. Der Verkaufsstart ist für den 01.12.2023 geplant.

Bereits am 29.09. veröffentlicht Music on Vinyl außerdem James Horners "The Perfect Storm"-Soundtrack als "Red & Black Marbled Vinyl"-Edition mit einer Auflage von 1000 Exemplaren.

bereits erhältlich:

