News

"R.E.M. - New Adventures in Hi-Fi 25th Anniversary Edition" mit 5.1-Mix & Hi Res Audio auf Blu-ray Disc

R.E.M. veröffentlichen ihr Album "New Adventures in Hi-Fi " aus dem Jahr 1996 in einer Neuauflage. Die "25th Anniversary Edition" erscheint nicht nur als remasterte Doppel-CD und Doppel-LP mit B-Seiten und "Rarities" sondern auch in einer Deluxe-Version mit zusätzlicher Blu-ray Disc.

Auf der Blu-ray Disc ist das Album zusätzlich als Hi Res Audio & 5.1-Mix zu finden. Außerdem sind auf der Blu-ray Disc noch mehrere Musik-Videos, ein unveröffentlichtes Electronic Press Kit sowie "R.E.M. Outdoor Projections" zu finden, mit denen das Album 1996 in fünf US-Städten beworben wurde.

Die "R.E.M. - New Adventures in Hi-Fi 25th Anniversary Edition" soll ab dem 29.10.2021 im Handel erhältlich sein.

Anzeige

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.