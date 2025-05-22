News
"Prom Night" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray
22.05.2025 (Karsten Serck)
Fokus Media veröffentlicht "Prom Night - Die Nacht des Schlächters" auf Ultra HD Blu-ray. Der Horror-Thriller mit Jamie Lee Curtis und Leslie Nielsen aus dem Jahr 1980 erscheint am 30.10.2025 mit deutschem und englischem DTS HD MA 2.0-Ton als Ultra HD Blu-ray-Mediabook inklusive Soundtrack-CD. Das Mediabook wird mit zahlreichen verschiedenen Cover-Varianten angeboten.
