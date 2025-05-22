News
"In The Lost Lands" mit Dolby Atmos auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc
22.05.2025 (Karsten Serck)
Constantin veröffentlicht "In The Lost Lands" im Juli auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Das Action-Abenteuer von Paul W. S. Anderson mit Milla Jovovich und Dave Bautista als Hexen-Monsterjäger-Gespann in einer postapokalyptischen Welt erscheint am 24.07.2025 mit deutschem und englischem Dolby Atmos-Ton fürs Heimkino. Als Bonus-Material sind ein Making of und Trailer geplant.
