Philips TV-Aktion mit Gratis-Angeboten & Gewinnspiel

Bildquelle: Philips / TP Vision

Philips / TP Vision startet drei Aktionen mit attraktiven Vorteilen und Chancen beim Kauf eines Philips Ambilight TVs. Darunter VIP-Tickets für Heimspiele des FC Barcelona inklusive Flug und Hotel, ein Disney+ Jahresabonnement oder die 100-tägige Ambilight-Zufriedenheitsgarantie. Das neue Philips TV Line-up mit OLED-, MiniLED,- und QLED-Fernsehern steht in den Startlöchern. Vom Flaggschiff bis hin zum Einsteiger gibt es die Philips TVs mit Ambilight.

Beim Ambilight-TV Gewinnspiel werden VIP-Tickets für den FC Barcelona und attraktive Sachpreise verlost. Es besteht die Chance auf 25 x 2 VIP-Tickets für ein Heimspiel inklusive Flug und Hotel. Die Aktion läuft in D, A und CH bis zum 15. August 2025. Alle Infos, Teilnahmebedingungen auf www.ambilight-tv-gewinnspiel.com

Die zweite Aktion betrifft Disney+: Wer ein Ambilight TV Aktionsmodell (über 100 Modelle) kauft, erhält ein Disney+ Abo für 12 Monate kostenlos. Alle Informationen zur Aktion, die Liste der teilnehmenden Händler sowie der Aktionsgeräte und die Teilnahmebedingungen finden sich hinter folgendem Link: http://www.philips.de/ambilight-tv-disneyplus. Die Aktion läuft bis zum 15. März 2026 (nur in Deutschland).

Als drittes gewährt Philips die 100-Tage-Zufriedenheitsgarantie. Bei einer Rückgabe innerhalb von 100 Tagen, sollte der erworbene TV nicht gefallen, gibt es ohne Wenn-und-Aber den vollen Kaufpreis erstattet.

Voraussetzung ist der Kauf eines Aktions-TVs bei einem teilnehmenden Händler sowie die Registrierung auf der Webseite des Landes:

Deutschland: www.philips.de/ambilight-tv-testen

Österreich: www.philips.at/ambilight-tv-testen

Schweiz: www.philips.ch/ambilight-tv-testen (DE)

Frankreich: www.philips.ch/fr/ambilight-tv-testen (FR)

Die Aktion endet am 31. März 2026

