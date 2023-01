News

"Pink Floyd - The Dark Side of the Moon" erscheint als 50th Anniversary Deluxe Set mit Dolby Atmos-Mix auf Blu-ray Disc + CD und Vinyl

Zum 50. Jubiläum des Pink Floyd-Albums "The Dark Side of the Moon" erscheint im März ein neues "50th Anniversary Deluxe Set" mit zwei Blu-ray Discs, DVD, CD, LP und zwei Vinyl-Singles. Die Box enthält das Album in einer neuen remasterten Version und wird auf Blu-ray Disc neben den früheren Surround & Stereo-Mixen auch mit einem neuen Dolby Atmos-Mix sowie Hi Res Audio präsentiert. Zusätzlich ist neben einem Begleitbuch noch das Live-Album "The Dark Side of the Moon - Live at Wembley Empire Pool" auf CD und LP in dem "The Dark Side Of The Moon 50th Anniversary Deluxe Box Set" mit dabei. Dieses ebenfalls remasterte Live-Album aus dem Jahr 1974 wird auch einzeln auf CD und LP erhältlich sein. Der Verkaufsstart ist für den 24.03.2023 geplant.

Inhalt Pink Floyd: The Dark Side Of The Moon (50th Anniversary Deluxe Box Set)

CD1 - The Dark Side Of The Moon (50th Anniversary) 2023 Remaster

Original-Studioalbum, neu gemastert von James Guthrie in Gatefold-Hülle mit 12-seitigem Booklet

CD2 - The Dark Side of the Moon - Live at Wembley Empire Pool, 1974 (2023 Master)

in Klapphülle mit 12-seitigem Booklet mit Coverdesign von Aubrey Powell/Hipgnosis und Peter Curzon/StormStudios. Original 1973 gezeichnetes Cover-Artwork von George Hardie

LP1 - The Dark Side of the Moon (50. Jahrestag) 2023 Remaster

Neu gemastertes Original-Studioalbum. 180 Gramm LP im Gatefold Sleeve, mit Original Postern und Aufklebern

LP2 - The Dark Side of the Moon - Live at Wembley Empire Pool, London, 1974 (2023 Master)

180 Gramm LP im Gatefold, mit 2 Postern mit Design von Ian Emes und Gerald Scarfe. Coverdesign von Aubrey Powell/Hipgnosis und Peter Curzon/StormStudios. Original 1973 gezeichnetes Cover-Artwork von George Hardie

Blu-ray Disc 1

Original Album 5.1 und hochauflösende remasterte Stereomischungen

1. 5.1 Surround Mix - 24bit/96kHz (LPCM)

2. Stereo Mix - 24bit/192kHz (LPCM)

3. 5.1-Surround-Mix - DTS HD MA

4. Stereo-Mix - DTS HD MA

Blu-ray Disc 2

Neu gemasterte Original-Album-Atmos- und hochauflösende Stereo-Mixe

1. Dolby Atmos-Mix

2. Stereo Mix - 24-bit/192kHz (LPCM)

3. Stereo-Mix - DTS HD MA

DVD (AUDIO)

Original Album 5.1 und remasterte Stereomischungen

1. 5.1 Surround-Mix - Dolby Digital 448 kbps

2. 5.1 Surround-Mix - Dolby Digital 640 kbps

3. Stereo Mix (LPCM) - 24-bit/48 kHz (LPCM)

160-seitiges Hardcover-Buch mit seltenen Schwarz-Weiß-Fotos von den Tourneen 1973 - 1974 in Großbritannien und den USA, aufgenommen von Peter Christopherson, Jill Furmanovsky, Aubrey Powell, Storm Thorgerson

76-Seitiges Songbook des Originalalbums

Repliken der 7" Vinyl-Singles

7" Single 1 Money/Any Colour You Like

7"-Single 2 Us and Them/Time

Plus Replik eines Pamphlets und einer Einladung zur Vorpremiere von "The Dark Side of The Moon" im Londoner Planetarium am 27. Februar 1973

