"Pink Floyd: P•U•L•S•E• Restored & Re-Edited" mit DTS HD MA 5.1 Surround-Mix auf Blu-ray Disc

Der Pink Floyd Live-Konzertfilm "P•U•L•S•E•" erscheint erstmals einzeln mit Surround-Sound auf Blu-ray Disc.

"P•U•L•S•E•" wurde bereits 2019 im Rahmen des "The Later Years"-Boxsets auf Blu-ray Disc veröffentlicht und kommt jetzt einzeln als "P•U•L•S•E• Restored & Re-Edited" 2 Disc Deluxe-Set inklusive DTS HD MA 5.1-Mix am 18.02.2022 in den Handel.

Neben dem "P•U•L•S•E•"-Event sind auf der zweiten Blu-ray Discs noch zahlreiche Extras wie Musik-Videos und Probeaufnahmen dabei.

Die Deluxe-Verpackung enthält auch wieder ein blinkendes Licht wie bei der "P•U•L•S•E•" CD-Veröffentlichung aus dem Jahr 1995, das mit zwei wechselbaren AA (Mignon) Batterien betrieben wird.

bereits erhältlich:

Tracklisting "Pink Floyd: P.U.L.S.E. Restored & Re-Edited"



Blu-ray Disc 1 (PCM Stereo & DTS HD MA 5.1)

1. SHINE ON YOU CRAZY DIAMOND, PARTS 1-5,7

2. LEARNING TO FLY

3. HIGH HOPES

4. TAKE IT BACK

5. COMING BACK TO LIFE

6. SORROW

7. KEEP TALKING

8. ANOTHER BRICK IN THE WALL, PART 2

9. ONE OF THESE DAYS

THE DARK SIDE OF THE MOON

10. SPEAK TO ME

11. BREATHE (IN THE AIR)

12. ON THE RUN

13. TIME

14. THE GREAT GIG IN THE SKY

15. MONEY

16. US AND THEM

17. ANY COLOUR YOU LIKE

18. BRAIN DAMAGE

19. ECLIPSE

ENCORES

20. WISH YOU WERE HERE

21. COMFORTABLY NUMB

22. RUN LIKE HELL

Blu-ray Disc 2 (nur Stereo)

MUSIC VIDEOS (BD 48/24, DVD 48/16)

1. TAKE IT BACK 1994

2. HIGH HOPES 1994

3. MAROONED 2014

PULSE TOUR REHEARSAL 1994 (BD 96/24, DVD 48/16)

4. A GREAT DAY FOR FREEDOM VERSION 1

5. A GREAT DAY FOR FREEDOM VERSION 2

6. LOST FOR WORDS

CONCERT SCREEN FILMS 1994 (BD 96/24, DVD 48/16)

7. SHINE ON YOU CRAZY DIAMOND PARTS 1-4,7

8. SPEAK TO ME

9. TIME

10. THE GREAT GIG IN THE SKY

11. MONEY

12. US AND THEM (BLACK & WHITE)

13. US AND THEM (COLOUR)

14. BRAIN DAMAGE + ECLIPSE North American Dates

15. BRAIN DAMAGE + ECLIPSE European Dates"

