"Pet Shop Boys: Nonetheless" erscheint im April auf CD & Vinyl LP

Die Pet Shop Boys veröffentlichen im April ihr neues Album "Nonetheless". Das Album mit zehn neuen Songs wurde 2023 in London aufgenommen und ist das erste Album des Pop-Duos mit Produzent James Ford.

"Nonetheless" erscheint am 26.04.2024 in verschiedenen Varianten auf CD & LP und wird über das Label Parlophone Records veröffentlicht, mit dem die Pet Shop Boys bereits in den Jahren 1985 – 2012 zusammenarbeiteten.

Die Deluxe CD-Edition von "Nonetheless" enthält auf einer zweiten CD die Bonus-EP "Furthermore" mit neuen Aufnahmen der Pet Shop Boys-Klassiker "Heart", "Being Boring", "Always On My Mind" und "It's a Sin".

Die Schallplatte wird neben der schwarzen Standard-Ausführung auch in verschiedenen Farbvarianten angeboten.

Tracklisting

CD 1

Loneliness

Feel

Why am I dancing?

New London boy

Dancing star

A new bohemia

The schlager hit parade

The secret of happiness

Bullet for Narcissus

Love is the law

CD 2

Heart

Being boring

Always on my mind

It’s a sin

bereits erhältlich:

