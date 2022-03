News

Paramount: Trailer zur "Der Pate"-Serie "The Offer" online

Paramount hat den offiziellen Trailer zur "Der Pate"-Hintergrund-Serie "The Offer" veröffentlicht:

Die u.a. mit Stars wie Mike Teller und Giovanni Ribisi besetzte Serie erzählt die Hintergrundgeschichte der Verfilmung von "Der Pate" und startet am 28.04.2022 in den USA und weiteren Ländern beim Streaming-Dienst Paramount+. Ab wann "The Offer" auch in Deutschland zu sehen sein wird, ist noch nicht bekannt.

Francis Ford Coppolas "Der Pate"-Trilogie iab dem 24.03.2022 auf Ultra HD Blu-ray erhältlich.

alternativ:

bereits erhältlich:

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.