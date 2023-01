News

Paramount: "Star Trek - The Next Generation"-Kinofilme bald auf 4K Ultra HD Blu-ray?

Paramount bereitet die Veröffentlichung der nächsten "Star Trek"-Kinofilme auf Ultra HD Blu-ray vor. Laut Handelsinformationen aus den USA sollen die Kinofilme mit der "The Next Generation"-Crew um Captain Picard voraussichtlich am 04.04.2023 auf Ultra HD Blu-ray erscheinen. Konkret handelt es sich um die Filme "Star Trek: Treffen der Generationen", "Star Trek: Der erste Kontakt", "Star Trek: Der Aufstand" und "Star Trek: Nemesis".

Offiziell bestätigt wurde das bislang noch nicht. Sofern sich die Informationen bestätigen, dürfte auch hierzulande in Kürze mit einer Ultra HD Blu-ray-Veröffentlichung zu rechnen sein.

Zuletzt hatte Paramount im Herbst 2022 die noch verbliebenen "Star Trek"-Filme mit der Captain Kirk-Crew auf Ultra HD Blu-ray veröffentlicht. Die drei neuesten "Star Trek"-Filme sind ebenfalls bereits in 4K erhältlich.

