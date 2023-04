News

Paramount: Neuer "The Family Stallone"-Trailer online

Paramount hat einen neuen Trailer für "The Family Stallone" beim Streaming-Dienst Paramount+ veröffentlicht:

Bei "The Family Stallone" handelt es sich um eine Doku/Reality-Serie, die sich um die gesamte Stallone-Familie dreht. Neben Sylvester Stallone und seiner Frau Jennifer Flavin Stallone sind auch die Töchter Sophia, Sistine und Scarlet dabei. "The Family Stallone" soll demnächst auch in Deutschland bei Paramount+ zu sehen sein. Der genaue Starttermin wurde noch nicht angekündigt.

Bereits seit März läuft die Sylvester Stallone-Serie "Tulsa King" bei Paramount+.

