Paramount bringt "Star Trek II: Der Zorn des Khan" noch einmal ins Kino

Paramount bringt "Star Trek II: Der Zorn des Khan" (Star Trek II: The Wrath of Khan) im September noch einmal zurück ins Kino. Der zweite Star Trek-Kinofilm von Nicholas Meyer aus dem Jahr 1982 wird aus Anlass des 40. Jubiläums der Uraufführung ab dem 08.09.2022 in ausgewählten Kinos zu sehen sein.

"Star Trek II: Der Zorn des Khan" wurde bereits im Rahmen der "Star Trek I-IV 4 Movie Collection" auf Ultra HD Blu-ray veröffentlicht und erscheint zeitgleich am 08.09. auch noch einmal einzeln auf Ultra HD Blu-ray. Die Ultra HD Blu-ray enthält neben der Kinofassung auch den "Director's Cut".

Im September veröffentlicht Paramount alle sechs "Star Trek"-Kinofilme mit der "Raumschiff Enterprise"-Crew einzeln auf Ultra HD Blu-ray inklusive "Star Trek - Der Film" als neue "Director's Edition".

