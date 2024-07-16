News
Panasonic- und Technics-Angebote zum Amazon Prime Day
16.07.2024 (Anzeigen / Angebote / Aktionen)
Zum Amazon Prime Day gibt es von Panasonic die folgenden Sonderangebote für Amazon Prime-Kunden:
- Panasonic TX-65MZ700E, 65 Zoll OLED Fernseher 1.099,00 EUR
- Panasonic TX-50MX700E, 50 Zoll Fernseher 488,00 EUR
- Panasonic SC-HTB400EGK 2.1 Soundbar 199,00 EUR
- Panasonic SC-HTB01 PC Gaming Lautsprecher 198,00 EUR
- Panasonic SC-GN01-FF Gaming Final Fantasy Nacken-Lautsprecher 129,99 EUR
- Panasonic SC-PM250EG-K Micro-mit HiFi-System 79,99 EUR
- Panasonic RZ-B210-W True Wireless In-Ear-Kopfhörer 27,99 EUR
- Technics SC-C65 Kompaktanlage 699,99 EUR
- Technics EAH-AZ80E-K True Wireless In-Ear-Kopfhörer 244,99 EUR
- Technics EAH-AZ60M2ES True Wireless In-Ear-Kopfhörer 149,99 EUR
- Technics EAH-AZ40M2EK: True Wireless In-Ear-Kopfhörer 99,99 EUR
Die Angebote gelten nur am 16. und 17. Juli bzw. solange der Vorrat reicht.
Anzeige
Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.