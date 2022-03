News

Osterrabatt auf bereits reduzierte Produkte bei HiFiPilot

Bildquelle: HiFiPilot

HiFiPilot hat eine ganze Reihe neuer und spannender Produkte in der Pipeline, daher wird ausreichend Platz für die kommenden Lieferungen benötigt. Zum Osterfest gibt es in diesem Jahr daher 10% Extra-Rabatt auf alle Produkte in der Kategorie "Reduzierte Ware" unter https://www.hifipilot.de/Reduzierte-Ware.

Darunter z.B. die Buchardt Audio S400, die hochwertigen Subwoofer der Bravus-Serie von AperionAudio sowie viele weitere bereits reduzierte Produkte.

Um vom Osterrabatt zu profitieren, muss beim Bestellvorgang folgender Aktionscode eingegeben werden:

HPOR10

Der Aktionscode ist gültig bis einschließlich 18.04.2022.

