"One Life" mit Anthony Hopkins im Juni auf Blu-ray Disc

Square One veröffentlicht "One Life" im Juni auf Blu-ray Disc. Das Drama mit Anthony Hopkins über die Lebensgeschichte des Börsenmaklers Nicholas Winton, der kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs 669 jüdische Kinder aus der Tschechoslowakei vor den Nationalsozialisten rettete, erscheint am 07.06.2024 mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton auf Blu-ray Disc.

