NVIDIA Shield Experience Upgrade 9.2.1 veröffentlicht

NVIDIA hat das Shield Experience Upgrade 9.2.1 für NVIDIA Shield TV veröffentlicht. Das Update unterstützt jetzt das Streaming von Spielen auf NVIDIA GeForce NOW mit einer Auflösung von 120 FPS bis zu 1080p und beinhaltet auch die folgenden Bugfixes:

Behebt das Überspringen des Nachtmodus, wenn DAP aktiviert ist.

Behebt Ruckeln von Dolby Vision-Inhalten, wenn die Frame-Match-Funktion aktiviert ist.

Behebt "Match Content Audio"-Auflösungsprobleme wenn ein USB-DAC verwendet wird.

Fügt die HQS / Maxrate-Option für USB-Audio wieder hinzu.

USB-TV-Tuner-Fehlerhebebung mit der Live Channel-App

Behebt Wiedergabeprobleme in PLEX bei Verwendung von AAC 5.1 Audio.

Behebt Verbindungsprobleme mit Remote-Remote-Drittanbietern nach dem Ruhezustand oder Neustart.

