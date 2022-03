News

Nubert stellt nuBoxx A-125 pro Aktivlautsprecher mit erweiterten Funktionen vor

Bildquelle: Nubert

Gutes noch besser machen! Unter diesem Motto steht die Präsentation der neuen Aktivlautsprecher nuBoxx A-125 pro, die mit HiRes-USB-Eingang und weiteren praktischen Features ausgestattet sind. Bestückt sind die "Böxle" mit einem Hochtöner mit 25-mm-Seidengewebekalotte sowie einem x Tief-/Mitteltöner mit 118 mm großer Polypropylenmembran. Die Verstärkerleistung beträgt 2 x 25 Watt Dauer- bzw. 2 x 40 Watt Musikleistung. Verfügbar sind die Modelle in schwarz oder weiß, jeweils mit schwarzen oder hellgrauen magnetischen Stoffblenden. Perfekt als Desktop-Lautsprecher eignen sie sich unter anderem durch den integrierten USB-Port, über den sich die nuBoxx A-125 pro als externe Soundkarte an einen Rechner anschließen lassen. Außerdem ist Bluetooth mit aptX HD- und AAC-Support an Bord. Eine neu gestaltete Fernbedienung gewährt Zugriff auf Klangeinstellungen sowie die Hörizonterweiterung für eine breitere Stereobühne.

Die nuBoxx A-125 pro sind ab sofort im Nubert Direktvertrieb zum Paarpreis von 438 Euro erhältlich und werden voraussichtlich direkt nach Ostern ausgeliefert. Die nuBox A-125 mit HDMI-Eingang bleiben bis auf Weiteres im Programm. Schnellentschlossenen Kundinnen und Kunden, welche die neue Pro-Ausführung bis Ostermontag vorbestellen, erhalten als Einführungsangebot die sonst kostenpflichtige Garantieverlängerung auf fünf Jahre gratis.

