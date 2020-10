News

Nokia verkauft Smart TVs & Streaming-Geräte in Europa

Das österreichische Unternehmen StreamView geht eine strategische Partnerschaft mit Nokia an und möchte Nokia Smart TVs von 32 bis 75 Zoll sowie Nokia Streaming Geräte noch vor Weihnachten in Deutschland, Österreich und der Schweiz in den Handel bringen.

Die neuen Nokia Smart TVs und Streaming-Geräte, die direkt an ältere Fernseher ohne Smart Features angeschlossen werden können, laufen unter Android TV OS. Apps wie Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, etc. sind dann natürlich ebenfalls mit an Bord der Komponenten.

Die Geräte sollen zukünftig in führenden TV- und Elektronikfachmärkten sowie über die Streamview-Website verkauft werden.

Anzeige

Für Einkäufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, Disney+, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Werbeprovisionen über Affilliate-Links auf unserer Seite.