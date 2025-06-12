News
Neuer Trailer für James Gunns "Superman" online
12.06.2025 (Karsten Serck)
Warner hat einen neuen Trailer für "Superman" veröffentlicht:
Der neue "Superman"-Film von James Gunn mit David Corenswet als Clark Kent/Superman leitet den Neustart des DC Universe ein und soll am 10.07.2025 in den deutschen Kinos starten.
