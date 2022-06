News

Neuer "The Terminal List"-Trailer zur Action-Serie mit Chris Pratt bei Amazon Prime Video

Amazon Prime Video hat einen weiteren Trailer für die Thriller-Serie "The Terminal List" von Antoine Fuqua (The Equalizer) mit Chris Pratt veröffentlicht:

Die Verschwörungsthriller-Serie basiert auf dem Bestseller-Roman von Jack Carr und soll ab dem 01.07.2022 bei Amazon Prime Video zu sehen sein.

Offizielle Synopsis:

The Terminal List folgt James Reece, nachdem sein Zug von Navy SEALs in einen Hinterhalt geraten ist. Reece kehrt mit widersprüchlichen Erinnerungen an den Vorfall und Fragen zu seiner Schuld nach Hause zu seiner Familie zurück. Als jedoch neue Beweise auftauchen, entdeckt Reece, dass dunkle Mächte gegen ihn arbeiten und sein Leben und das derer, die er liebt, in Gefahr bringen.

