Neuer "The Northman" RED Band-Trailer online

Kurz vor dem Kinostart wurde jetzt in den USA ein neuer "RED Band Trailer" für "The Northman" veröffentlicht:

Das Wikinger-Rache-Epos von Robert Eggers (The Witch, Der Leuchtturm) soll am 21.04.2022 in den deutschen Kinos starten und ist u.a. mit Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Ethan Hawke, Willem Dafoe und Björk besetzt.

