Neuer Shokz OpenFit Air Kopfhörer mit KI-Geräuschunterdrückung

Bildquelle: Shokz

Shokz erweitert das Portfolio in der Open-Ear-Kategorie und stellt den neuen OpenFit Air vor. Der True Wireless-Kopfhörer ist mit einem 18x11 mm Treiber (dynamisch) ausgestattet und soll mit "OpenBass Air" eine nachdrückliche Tieftonoptimierung bieten. In Kombination mit "DirectPitch" ist, so Shokz, eine ideale Balance zwischen brillanten Höhen, klaren Mitten und kräftigen Bässen gegeben. Mit IP54-Zertifizierung soll er sich als echter Allrounder etablieren und dazu hohe Performance bei Musikwiedergabe, Podcast-Hören oder als Headset bei der Arbeit bieten. Für hohe Sprachqualität ist der OpenFit Air mit einer AI-Geräuschunterdrückung versehen, die bis zu 96,5% der Störgeräusche effektiv filtern soll. Die Akkulaufzeit liegt laut Hersteller bei 6 Stunden in den Kopfhörern und bis zu 28 Stunden im Case. Eine Schnellladefunktion sorgt für 2 Stunden Musikgenuss nach nur 10 Minuten laden.

Der Shokz OpenFit Air ist zur UVP von 139,00 Euro in Schwarz, Weiß und Rosa erhältlich.

