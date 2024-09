News

Neuer Denon Stereo-Vollverstärker PMA-3000NE

Bildquelle: Denon

Denon stellt mit dem PMA-3000NE einen neuen Stereo-Vollverstärker vor. An Leistung stehen 160 Watt pro Kanal bei 4 Ohm bzw. 80 Watt pro Kanal bei 8 Ohm zur Verfügung. Der PMA-3000NE setzt auf eine optimierte UHC-MOS Single-Push-Pull-Schaltung und eine zweistufige Differentialverstärkerschaltung. Damit soll sowohl eine hohe akustische Performance mit außergewöhnlicher Klarheit und Linearität als auch die zuverlässige Zusammenarbeit selbst mit anspruchsvollen Lautsprechern gewährleistet werden.

An Bord ist auch Ultra AL32 Processing. Es werden Eingangssignale mit bis zu 384kHz/24-Bit unterstützt und mithilfe von Sampling auf eine glattere Wellenform optimiert. Eine leistungsfähige Phono MM/MC-Vorstufe soll der PMA-3000NE bieten, außerdem stehen an digitalen Eingängen drei optische, ein koaxialer und ein USB-B-Anschluss zur Verfügung stehen. An den Eingängen werden PCM-Audiosignale mit bis zu 384kHz/32-Bit (USB-B) und DSD mit bis zu 11,2MHz (USB-B) unterstützt werden. Der Denon Vollverstärker bietet auch einen Analog-Modus mit Source-Direkt-Funktion, um die gesamte Klangregelung zu umgehen. Diese ist, laut Denon, Mikrocontrollergesteuert und besonders präzise.

Der Denon Vollverstärker PMA-3000NE kostet € 3.500 (unverbindliche Preisempfehlung) und wird in Kürze bei autorisierten Denon Fachhändlern in den Farben Schwarz und Premium Silber erhältlich sein.

