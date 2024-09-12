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Neue Apple AirPods 4 jetzt vorbestellbar (Update)

Apple hat die AirPods der 4. Generation vorgestellt. Es gibt eine einfache Variante sowie ein zusätzliches Modell mit aktiver Geräuschunterdrückung. Beide Modelle nutzen den Apple H2-Chip für personalisiertes 3D Audio mit dynamischem Head Tracking.

Die AirPods 4 nutzen einen verzerrungs­armen Treiber, der von einem speziellen Verstärker mit hohem Dynamikbereich unterstützt wird. Ein adaptiver EQ passt die tiefen und mittleren Frequenzen bei der Musikwiedergabe mit Unterstützung durch nach innen gerichtete Mikrofone automatisch an die Ohren an. Die Aufladung erfolgt über ein USB-C-Ladecase mit Kapazität für maximal 30 Stunden Musikwiedergabe. Pro Aufladung sollen bis zu 5 Stunden möglich sein bzw. 4 Stunden bei den AirPods 4 mit Geräuschunterdrückung, deren Case auch kabelloses Laden unterstützt. Die neuen AirPods-Modelle sind ab dem 20.09.2024 erhältlich und kosten 149 EUR bzw. 199 EUR (mit Geräuschunterdrückung). Außerdem werden die AirPods Max in vier neuen Farbvarianten mit USB-C-Ladeanschluss angeboten.

Update: Die neuen AirPods 4 sind jetzt bei Amazon vorbestellbar:

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