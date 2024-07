News

"Eric Clapton: Slowhand At 70: Live At The Royal Albert Hall" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray

Eagle Rock veröffentlicht "Eric Clapton: Slowhand At 70: Live At The Royal Albert Hall" im September auf Ultra HD Blu-ray. Das bereits auf Blu-ray Disc erhältliche Live-Event aus dem Jahr 2015 wird am 13.09.2024 noch einmal in 4K auf Ultra HD Blu-ray erscheinen.

Tracklisting:

1 Somebody’s Knockin’ On My Door

2 Key To The Highway

3 Tell The Truth

4 Pretending

5 Hoochie Coochie Man

6 You Are So Beautiful

7 Can’t Find My Way Home

8 I Shot The Sheriff

9 Driftin’ Blues

10 Nobody Knows You When You’re Down And Out

11 Tears In Heaven

12 Layla

13 Let It Rain

14 Wonderful Tonight

15 Crossroads

16 Cocaine

17 High Time We Went

Bonus Performance of »Little Queen of Spades«

