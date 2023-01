News

Neuer CD-Player mit SACD, DSD- und High-Res-Support von Denon

Bildquelle: Denon

Denon erweitert das klassische HiFi-Sortiment um den neuen CD-Player DCD-1700NE. An Bord ist ein proprietäres Laufwerk aus eigener Entwicklung mit S.V.H.-Mechanismus (Suppress Vibration Hybrid). Dieser soll Vibrationen innerhalb und außerhalb des Laufwerks unterdrücken und maximale Stabilität sowie Präzision beim Ablesen bieten. Auch Denons Advanced AL32 Processing Plus ist an Bord. Neben CDs werden auch SACDs sowie DSD- und High-Res-Dateien mit bis zu 192 kHz/24-Bit unterstützt.

Der Denon DCD-1700NE ist seit dem 19. Januar 2023 zu einer UVP von 1.499 EUR bei autorisierten Denon Fachhändlern sowie unter www.denon.de verfügbar.

