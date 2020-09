News

Neuer "Akira"-Trailer zur 4K-Version online

Auf YouTube wurde jetzt ein neuer Trailer für die restaurierte Version von "Akira" veröffentlicht, der in England zunächst noch einmal ins Kino kommt und in Deutschland von Leonine/Universum Film im November auch auf Ultra HD Blu-ray veröffentlicht wird. Der kurze Trailer zeigt zwar Bilder der 4K-Version ist aber maximal in 1080p abspielbar.

Der Anime-Klassiker aus dem Jahr 1988 erscheint mit einer Neuabtastung des 35 mm-Masters inklusive HDR und Bonus-Material wie einem Making of, Galerien und Trailer auf Ultra HD Blu-ray. Die "Akira" Ultra HD Blu-ray soll ab dem 27.11.2020 im Handel erhältlich sein.

Bei Amazon wird inzwischen eine auch "Limited Edition" von Akira gelistet. Welche Besonderheiten diese aufweisen soll, ist noch nicht bekannt.

Akira [4K Ultra HD Blu-ray]

Bild: 1,85:1

Tonformat: DTS-HD MA 2.0, DTS-HD MA 5.1

Sprachen: Deutsch, Japanisch

Untertitel: Deutsch

Extras: Animation Library, Art Works Gallery, End Credits (1988), Making Of, Original Japanischer Trailer, Teaser & TV-Spots, Sound Clip by Geinoh Yamashirogumi, Sound Making 2019, Storyboard Gallery

Anzeige

