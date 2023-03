News

Neue Sonos-Lautsprecher Era 100 und Era 300 mit Dolby Atmos

Sonos hat seine neuen Lautsprecher Era 100 und Era 300 vorgestellt.

Der Sonos Era 100 ist ähnlich kompakt wie der Sonos One, kann aber durch zwei abgewinkelte Hochtöner auch Stereo-Ton wiedergeben. Darüber hinaus können wie üblich bei Sonos auch mehrere Era 100-Lautsprecher zu einem Stereo Lautsprecher-Paar kombiniert werden. Neben WLAN und die verschiedenen Streaming-Dienste über die Sonos-App wird auch Bluetooth-Audio mit Bluetooth 5.0 unterstützt. Außerdem ist ein USB-C-Eingang vorhanden, für den Sonos einen 3,5 mm auf USB-C "Eingangsadapter" für 25 EUR zum Anschluss analoger Stereo-Quellen anbietet.

Der Sonos Era 300 strahlt über "Wellenreiter" den Klang in alle Richtungen ab und soll so für ein breites Stereo-Klangbild sorgen. In Kombination mit Sonos Arc und Sonos Beam (2. Generation) werden bei einem Sonos Era 300-Stereo-Paar als Surround-Lautsprecher seitliche und Overhead-Kanäle für die 3D Audio-Wiedergabe mit Dolby Atmos genutzt. Ebenso wie der Sonos Era 100 verfügt auch der Sonos Era 300 über Bluetooth 5.0 und den USB-C-Eingang. Beide Lautsprecher unterstützen über eingebaute Mikrofone auch die klangliche "Trueplay"-Raumanpassung.

Der Sonos Era 100 kostet 279 EUR und der Sonos Era 300 499 EUR. Beide Lautsprecher sollen weltweit ab dem 28.03.2023 in den Farbvarianten Weiß und Schwarz im Handel erhältlich sein.

Der Sonos Era 300 wird auch "Spatial Audio" inklusive Dolby Atmos-Sound von Apple Music unterstützen. Ab dem 28.03.2023 werden auch die Sonos Arc und Sonos Beam (2. Generation) Songs von Apple Music mit "Spatial Audio" wiedergeben können.

