Neue Sharp-Fernseher mit DTS:X & Dolby Atmos

Sharp bringt in diesem Jahr zahlreiche Fernseher mit integriertem DTS:X-Sound-System auf den Markt. In Europa sollen der Sharp 70DN5EA (ab Februar) und die EQ Android TV-Serie (ab März) mit "DTS:X for TV" ausgestattet sein.

Dabei handelt es sich um einen DTS:X-Decoder für Single Core und Dual Core TV-System-Chips, der neben DTS:X auch DTS und DTS HD MA unterstützt und auch von Streaming-Apps genutzt werden kann.

Im Sharp-Fernseher 70DN5EA ist ein Harman Kardon 2.1-Lautsprechersystem integriert, welches den DTS:X-Ton über eine DTS Virtual:X-Nachbearbeitung wiedergibt. Der 70 Zoll Ultra HD-Fernseher mit Android TV unterstützt neben DTS:X auch Dolby Atmos und Dolby Vision.

