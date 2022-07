News

Neue "Malito"-Serie von Sofanella mit noch mehr Heimkino-Komfort und neuer Showroom-Partner

© Sofanella

Der Möbelversand-Spezialist Sofanella präsentiert die neue Heimkino-Sofa-Serie MALITO. Die neue Kino-Kollektion bietet noch mehr Komfort-Funktionen für gemütliche Heimkino-Abende.

Bei jeder Mittelkonsole sind zwei verstellbare und abnehmbare LED-Leuchten vorhanden. Neben einem USB-Anschluss ist auch das drahtlose Aufladen von Smartphones möglich.

Alle Modelle der MALITO-Serie verfügen über integrierte Getränkehalter mit Kühl- und Wärmefunktion sowie elektrisch verstellbare Kopf- und Fußteile, mit denen an jedem Platz die ideale Relaxposition für den Filmabend eingestellt werden kann. Die Kopflehnen an jedem Sitz lassen sich ebenso auf Knopfdruck in die gewünschte Position bringen.

© Sofanella

Die MALITO-Sofas gibt es in verschiedenen Ausführungen mit Leder-Bezug als Zwei-Sitzer, Drei-Sitzer, Vier-Sitzer sowie mit Stoff-Bezug als Zweisitzer, Dreisitzer oder Viersitzer.

© Sofanella

Sofanella bietet seine Heimkino-Sofas in verschiedenen Leder- und Stoffvarianten in unterschiedlichen Farben an. Für die Leder-Sofas stehen drei verschiedene Leder-Arten von Comfort bis Deluxe zur Auswahl und die Stoff-Sofas können auch mit dezenten Mustern und Strukturen angepasst werden. Interessenten können bei Sofanella vor dem Kauf Farbproben anfordern, um die für den persönlichen Geschmack ideale Farbe auszuwählen.

Die Heimkino-Sofas von Sofanella können auch in zahlreichen Showrooms in ganz Deutschland und Österreich ausprobiert werden. Als neuester Showroom-Partner ist ab sofort die Münchener Filiale von HiFi Klubben in der Luisenstraße 55 dabei. Der HiFi-Spezialist zeigt dort im Wohzimmer-Ambiente zwischen Soundanlagen, Beamern und Fernsehern das 2-Sitzer Sofa Salento mit Relaxfunktion.

Detaillierte Informationen zu allen Sofanella-Sofas gibt es im Online-Shop unter www.sofanella.de mit einer Vorschau auf die verschiedenen Farbvarianten der Sofas direkt in der Produktübersicht.

