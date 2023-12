Neue LG OLED-Gaming-Monitore mit 4K-Auflösung und 240Hz

News

Bildquelle: LG

LG präsentiert neue UltraGear Gaming-Monitore in 27, 32, 34, 39 und 45 Zoll. Der 32" ist ein 4K-Modell mit der Auflösung von 3.840 x 2.160 Pixel, die größeren Modelle weisen ein 21:9-Verhältnis mit 3.440 x 1.440 Pixel auf. Der 27-Zöller ist ein 16:9-Monitor mit 2.560 x 1.440 Pixel. Es handelt sich um OLED-Monitore, die allesamt DCI-P3 zu 98.5% abdecken und mit einer Refresh Rate von 240Hz daherkommen. Die Response Time (GtG) liegt jeweils bei 0.03ms. Während es sich bei den beiden kleinen Modellen um flache Bildschirme handelt, sind die anderen Curved (800R).

Die Monitore unterstützen FreeSync Premium Pro und sind G-SYNC-kompatibel. Bei HDR erreichen die Displays VESA DisplayHDR True Black 400. An Schnittstellen sind 2x HDMI 2.1 und 1x DisplayPort 1.4 an Bord. Ein Kopfhöreranschluss, inklusive Support für DTS Headphone:X, ist ebenfalls in allen Geräten integriert. Die 27" und 45" großen Monitore verfügen zusätzlich über USB-C (65W).

Die Bezeichnungen der neuen Modelle lauten:

LG UltraGear OLED Gaming Monitor 27GS95QE

LG UltraGear OLED Gaming Monitor 32GS95UE

LG UltraGear OLED Gaming Monitor 34GS95QE

LG UltraGear OLED Gaming Monitor 39GS95QE

LG UltraGear OLED Gaming Monitor 45GS95QB

LG UltraGear OLED Gaming Monitor 45GS95QE

Das 32" UE-Modell und das 45" QB-Modell sind mit Lautsprechern ausgestattet.

