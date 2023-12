News

Samsung zeigt "Aquaman: Lost Kingdom" 8K-Trailer

Aufgrund einer neuen Partnerschaft zwischen Samsung und Warner Bros. kann man im Einzelhandel auf Samsung TV-Geräten exklusiv den Trailer zum neuen Kinofilm "Aquaman: Lost Kingdom" in 8K-Auflösung sehen.

Darüber hinaus möchte Samsung mit der Kooperation die Aufmerksamkeit auf SmartThings lenken und spielt seit dem 11. Dezember das "Aquaman SmartThings Königreich" (Link!) auf den europäischen Samsung Websites aus. Hier sollen Kunden eine Reise durch Aquamans Unterwasser-Königreich erleben können, während gleichzeitig SmartThings erkundet wird.

„Durch die Partnerschaft mit Warner Bros. zum Kinohighlight „Aquaman und das verlorene Königreich“ können wir zeigen, was Samsung SmartThings in Kombination mit den Superkräften von Aquaman leisten kann und bieten unseren Kund*innen ein einzigartiges Erlebnis im Einzelhandel sowie online. Mit dem Filmtrailer in hochkarätiger 8K-Auflösung können Fans das verlorene Königreich schon vor dem offiziellen Kinostart in atemberaubender Bildqualität entdecken,“ so Benjamin Braun, Chief Marketing Officer bei Samsung Europe.

"Aquaman: Lost Kingdom" läuft seit dem 11. Dezember in den deutschen Kinos und erscheint voraussichtlich im Frühjahr 2024 auf Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc.

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.