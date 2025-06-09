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Neue Fire TV Omni Mini-LED-Fernseher von Amazon

Amazon hat die neue Fire TV Omni-Mini-LED-Serie vorgestellt. Die drei Fernseher mit Bilddiagonalen von 55 (999,99 EUR), 65 (1299,99 EUR) und 75 Zoll (1899,99 EUR) werden ab dem 08.07.2025 erhältlich sein und verfügen über ein 4K-QDLED-Display mit bis zu 960 Dimming-Zonen.

Die Fernseher sind mit einem Dolby Atmos 2.1-Soundsystem ausgestattet und unterstützen HLG, Dolby Vision IQ und HDR10+ Adaptive. Füs Gaming werden 144 Hz und AMD-FreeSync-Premium-Pro unterstützt. Zum Anschluss externer Geräte stehen 2 x HDMI 2.0 und 2 x HDMI 2.1 zur Verfügung. Zu den TV-Tunern macht Amazon keine Angaben.

Neben der Fernbedienung lassen sich die Fernseher auch über die Amazon Alexa-Sprachsteuerung bedienen. Amazon verspricht mindestens 7 Jahre Updates für das Fire TV-Betriebssystem.

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