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Warner Bros. Discovery soll aufgeteilt werden

Warner Bros. Discovery plant eine Aufteilung in zwei börsennotierte Unternehmen. Das "Streaming & Studios"-Unternehmen soll aus den Bereichen Warner Bros. Television, Warner Bros. Motion Picture Group, DC Studios, HBO und HBO Max inklusive des gesamten Film und TV-Rechte-Katalogs bestehen. Einer der Schwerpunkte des Unternehmens soll der Ausbau von HBO Max werden, dessen Deutschland-Start für 2026 anvisiert wird.

In der zweiten "Global Networks"-Gesellschaft sollen die gesamten TV-Sender wie CNN, TNT Sports in den USA und Discovery, Free-to-Sender in ganz Europa sowie digitale Angebote wie Discovery+ und der Bleacher Report (B/R) gebündelt werden.

David Zaslav, der aktuelle Präsident und Vorstandsvorsitzende von Warner Bros. Discovery, wird Chef von "Streaming & Studios" werden während der Finanzvorstand Gunnar Wiedenfels den "Global Networks"-Bereich leiten soll. Wiedenfels war vor seinem Wechsel 2017 zu Discovery jahrelang in Deutschland bei ProSiebenSat.1 als Manager und dort zuletzt als Finanzvorstand tätig.

Die Trennung der Geschäftsbereiche soll voraussichtlich bis Mitte 2026 abgeschlossen sein. Aus steuerlichen Gründen soll "Global Networks" einen Anteil von bis zu 20% an "Streaming & Studios" halten.

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