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Sony: PlayStation 5-Update 25.04-11.40.00 veröffentlicht

Sony hat die neue Software 25.04-11.40.00 für die PlayStation 5 und PlayStation 5 Pro veröffentlicht. Während im PS5-Systemsoftware-Update-Changelog lediglich eine Verbesserung von "Nachrichten und die Benutzerfreundlichkeit auf einigen Bildschirmen" erwähnt wird, wurde auch ein Fehler behoben, der teilweise zu Synchronisierungsproblemen und Rucklern bei der Darstellung von Spielen mit VRR geführt hatte. Diese sollen jetzt wieder einwandfrei funktionieren.

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