Neue Amazon Echo Pop, Show 5 und Auto 2 vorgestellt

Amazon erweitert seine Echo-Lautsprecher-Serie mit Alexa-Sprachsteuerung um den "Echo Pop". Außerdem gibt es die dritte Generation des Show 5 inklusive Display sowie den Amazon Auto 2.

Der Echo Pop verabschiedet sich vom Kugel-Design der aktuellen Echo und Echo Dot-Modelle und verfügt über einen leicht nach oben abstrahlenden Lautsprecher mit 49,5-mm Durchmesser. Die kleine LED-Leiste am oberen Rand soll sich neben Status-Anzeigen auch für Disco-Effekte nutzen lassen. Amazon bietet den Echo Pop in vier verschiedenen Farben an.

Beim neuen Show 5 setzt Amazon auf Evolution statt Revolution und will neue Käufer u.a. mit einem schnelleren Prozessor und einem überarbeiteten Lautsprecher-System anlocken.

Der Amazon Auto 2 ist für den Betrieb im Auto über einen USB-Anschluss gedacht und in erster Linie ein Mikrofon-Adapter. Die Tonausgabe kann über ein Autoradio via Bluetooth oder einen Line-Anschluss erfolgen.

Der Amazon Echo Pop für 54,99 EUR und der Amazon Show für 109,99 EUR sollen ab Ende Mai bei Amazon erhältlich sein. Der Amazon Auto 2 ist ab sofort für 69,99 EUR bei Amazon lieferbar.

