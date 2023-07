News

Neue 8K Kino-Trailer auf Samsung 8K-Fernsehern

Samsung hat eine Vereinbarung mit Warner geschlossen und will Kino-Trailer für neue Warner-Filme in 8K-Auflösung zur Demonstration auf 8K-Fernsehern zeigen. Nachdem es eine solche Kooperation bereits im Frühjahr für "Creed III - Rocky's Legacy" gab, sollen jetzt auch 8K-Trailer für Warner-Filme wie “Barbie”, “Blue Beetle”, “Dune: Part Two”, “Wonka” und “Aquaman and the Lost Kingdom” in 8K gezeigt werden.

Bislang handelt es sich dabei um eine Kooperation für den Handel, wo die 8K-Trailer auf Ausstellungsgeräten in 8K gezeigt werden. Ob diese auch nach dem Kauf zuhause in 8K abrufbar sein werden, ist noch offen.

