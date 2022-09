News

"Neon Genesis Evangelion Komplettbox" erscheint als Steelbook Blu-ray-Set

Leonine veröffentlicht im November die Anime-Serie "Neon Genesis Evangelion" in einer neuen Komplett-Edition als Steelbook auf Blu-ray Disc. Das Set mit sechs Blu-ray Discs kommt am 04.11.2022 in den Handel und wird exklusiv bei Amazon.de erhältlich sein.

Bereits im letzten Jahr wurde die Serie als "Limited Collector's Edition" auf Blu-ray Disc veröffentlicht.

